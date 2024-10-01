Израиль начал наземное вторжение в Ливан, что стало новым витком эскалации после недавнего убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия Израиля официально подтвердила начало «ограниченной, локализованной и целенаправленной» наземной атаки вблизи границы.

По сообщениям СМИ, израильские официальные лица проинформировали американских коллег, что целью военной кампании является ликвидация позиций «Хезболлы» вдоль северной границы Израиля. Однако стоит отметить, что в прошлом заявленные цели Израиля не всегда соответствовали фактическим действиям и нередко приводило к значительным жертвам среди гражданского населения.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в понедельник, что целью военной кампании израильской армии будет содействие возвращению перемещенных израильтян в свои дома на севере. Однако степень заботы Израиля о своих гражданах также вызывает вопросы, особенно в свете недавнего отказа Тель-Авива от соглашения о прекращении огня, условием которого было освобождение удерживаемых в Газе израильских пленников.

Накануне Галант выступил перед пехотными и танковыми бригадами на севере Израиля, где заявил, что устранение лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было важным, но не последним шагом. «Мы задействуем все средства, которые могут потребоваться — ваши силы, другие силы, с воздуха, с моря и с суши», — отметил он, поставив под большое сомнение «ограниченный» характер израильского вторжения.

Во вторник утром израильская армия сообщила об «интенсивных боях» с «Хезболлой» в южном Ливане. «Хезболла» же заявила об обстреле израильских войск в северном городе Метула. Израильские СМИ сообщили о сиренах воздушной тревоги в приграничных районах.

Однако из региона поступают противоречивые сообщения. Несмотря на заявления Израиля о начале вторжения, представитель «Хезболлы» опроверг сообщения о начале наземного вторжения, хотя и выразил готовность группировки к «прямому противостоянию» с Израилем. Миротворцы ООН также утверждают, что «в данный момент» в южном Ливане не происходит израильского наземного вторжения.

Израиль настаивает, что наземная операция будет короткой, хотя заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к наступлению и битва «может быть долгой».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что ответ Тегерана на вторжение Израиля в Ливан не будет единичным ударом. Али Акбар Ахмадиан во вторник подчеркнул, что «фронт сопротивления находится в состоянии войны» и что «единичное действие не имеет большого смысла».

По его словам, «сионистский враг пребывает в отчаянии, пытаясь создать иллюзию успеха посредством психологических операций, основанных на нескольких точечных устранениях». Однако он утверждает, что «этот режим обречен на провал».

Ахмадиан также прокомментировал гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявив, что его «кровь еще больше укрепит джихад, сопротивление и борьбу против сионистов». Он добавил, что руководство «Хезболлы» продолжит свою деятельность с еще большей силой после гибели Насраллы.

Израиль ввел новые ограничения для гражданского населения в северном и центральном Израиле после ракетного обстрела со стороны «Хезболлы». Ограничения действуют в Тель-Авиве, Иерусалиме, регионе Шарон, районах Кармель и Вади-Ара, а также на северном Западном берегу. Образовательная деятельность и работа разрешены только при наличии поблизости бомбоубежища. Также ограничены собрания: на открытом воздухе разрешено собираться не более 30 людям, в помещении — не более 300. Пляжи будут закрыты до субботы.

«Хезболла» также заявила о ракетных ударах по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» и по подразделению военной разведки на окраине Тель-Авива. Также стало известно, что израильтяне нанесли авиаудары по объектам в районе Дахия в Бейруте.

Однако, вопреки заявленной цели борьбы с «Хезболлой», конфликт выходит далеко за рамки противостояния Израиля с шиитской группировкой. Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Ливане и по позициям других палестинских группировок в Бейруте, такими как НФОП и военизированное крыло палестинского движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы». Кроме того, стало известно о жертвах среди мирного населения в результате израильских авиаударов по Дамаску.

Президент США Джо Байден призвал к немедленному прекращению огня. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что страна переживает один из самых опасных моментов в своей истории, и запустил кампанию по сбору средств для помощи пострадавшим.

По данным ливанских органов здравоохранения, за последние 24 часа погибло около 95 человек. ООН оценивает, что около 200 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Израильские военные приказали эвакуировать около двух десятков ливанских городов и деревень вблизи границы. Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адрай выступил с грозным предупреждением, что можно расценивать как анонс будущих многочисленных жертв среди мирных жителей. «Любой, кто находится рядом с членами «Хезболлы», их объектами и боевой техникой, подвергает свою жизнь опасности», — заявил он. Ранее что-то подобное из уст израильских военных и политических руководителей мы слышали в Газе. Десятки тысяч жертв? Сопутствующий ущерб, не более.

Известный своей излишней кровожадностью министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир приветствовал наземное вторжение в Ливан, заявив, что пришло время «сокрушить» «Хезболлу». Он добавил: «Решения, которые мы приняли в последние несколько дней, важны, правильны и необходимы».

Эскалация конфликта вызывает серьезное беспокойство международного сообщества. Существуют опасения, что конфликт может перерасти в более широкое региональное противостояние, которое потенциально вовлечет в боевые действия крупные державы, такие как США и Иран, что может дестабилизировать и без того хаотичную ситуацию на Ближнем Востоке.

На фоне опасений вовлечения крупных держав в региональное противостояние глава Пентагона Ллойд Остин заявил в своем сообщении в X, что США «хорошо подготовлены для защиты американского персонала, партнеров и союзников» перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном организаций, а также «полны решимости предотвратить использование кем-либо напряженности или расширение конфликта».

Остин добавил, что в разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом он «вновь подчеркнул серьезные последствия для Ирана в случае, если Иран решит начать прямую военную атаку против Израиля».

Тегеран, однако, проявляет крайнюю осторожность и заявил о своем нежелании отправлять войска в Ливан для поддержки «Хезболлы» в потенциальном конфликте с Израилем. Об этом сообщил представитель иранского МИД Насер Канани на пресс-конференции. «Мы полагаем, что страны региона обладают достаточным потенциалом для самозащиты от агрессии режима, и нет необходимости в отправке иранских добровольческих сил», — заявил он. По словам Канани, Ливан уже продемонстрировал свою способность к самообороне. Более того, он уточнил, что Иран не получал запросов на оказание такой помощи.

О целях Израиля в текущей операции и ее возможных последствиях мы побеседовали с экспертами: исследователем Центра иранских исследований (İRAM) Оралом Тога и журналистом TRT Arabi Мохаммадом Хафезом.

Вопрос: Каковы цели Израиля в этой операции? Израильское руководство сообщает об «ограниченном» характере военных действий. Что они подразумевают под этим?

Орал Тога: «У израильского правительства были определенные угрозы на юге и севере страны. Особенно интенсивные ракетные обстрелы с северных границ были проблемой, которую Израиль пожелал прекратить. После атак 7 октября опасения возможного нападения «Хезболлы» с севера вместе с интенсивными ракетными обстрелами привели к эвакуации поселений на севере Израиля».

Эксперт отметил, что премьер-министр Нетаньяху гарантировал внутренней общественности обеспечение безопасности северной границы. По словам Тога, основная цель операции — разоружить «Хезболлу» и создать буферную зону к югу от реки Литани.

«Причина, по которой операция характеризуется как «ограниченная», заключается в попытке Израиля внушить всему мировому сообществу и народу Ливана, что его основная цель — не оккупация Ливана, а только «Хезболла». Однако процесс покажет, где будет проведена граница этого ограничения», — добавил исследователь.

Вопрос: Сможет ли экономика Израиля выдержать еще одну войну?

Орал Тога: «По мнению израильского правительства, сейчас они находятся в борьбе за существование. С точки зрения Израиля, основная проблема — это попытки Ирана достичь ядерного потенциала. Почти 25 лет израильское правительство утверждает, что эта проблема не может быть решена дипломатическим путем. Согласно международным отчетам, Иран очень близок к ядерному порогу.

Иран с ядерным оружием изменит стратегии безопасности всех государств в регионе. Это может спровоцировать гонку ядерного оружия в регионе. Это то, чего Израиль категорически не хочет. Другое, чего он не хочет, — это чтобы Иран попал под защитный зонтик, созданный ядерным потенциалом. Иран с ядерным сдерживанием будет предпринимать гораздо более «смелые» шаги. Поэтому сейчас нельзя сказать, что экономическая ситуация входит в число приоритетов Израиля, и он будет напрягать силы до предела.

По словам журналиста Мохаммада Хафеза, экономика Израиля находится в кризисе, и ее жизнеспособность поддерживается лишь западной помощью.

Мохаммад Хафез: «Израильская экономика понесла колоссальные потери с начала военной операции в Газе. Согласно данным израильского экономического издания Calcalist, Израиль оказался в долговой ловушке. Об этом свидетельствуют снижение кредитного рейтинга страны, рост процентных ставок по государственному долгу и отсутствие согласованной правительственной стратегии по управлению растущим дефицитом бюджета и увеличивающимся долговым бременем.

В отчете предупреждается, что этот негативный цикл может привести к сокращению государственных расходов на проекты, стимулирующие экономический рост, что, в свою очередь, усугубит долговую спираль.

По мнению вице-президента рейтингового агентства Moody's, израильская экономика не сможет восстановиться так же быстро, как это происходило в прошлом, а действия правительства лишь увеличивают риски.

Все это указывает на серьезные экономические проблемы, с которыми Израиль столкнулся в результате своих военных действий в Газе. Безусловно, открытие нового фронта в Ливане приведет к дополнительным и еще более значительным потерям, учитывая одновременное ведение боевых действий в Газе и на ливанском направлении, а также принимая во внимание разницу в военном потенциале между ливанской «Хезболлой» и ХАМАС».

Вопрос: Насколько вероятно, что США и Иран будут втянуты в военные действия?

Орал Тога: «Иранская сторона твердит об этом с самого начала. Как после нападения на посольство в Дамаске, так и после убийства Хании иранская сторона заявила, что Израиль устроил ловушку, и в эту ловушку нельзя попадать. У Ирана нет сдерживающего потенциала противовоздушной обороны, и он осознает присутствие американских кораблей в регионе. При возможном жестком вмешательстве критическая инфраструктура Ирана получит серьезный ущерб.

Иран не может рисковать потерей этой инфраструктуры за несколько недель, полученной с трудом после иракской войны. Эта ситуация еще больше углубит раскол в стране, которая уже сталкивается со многими социальными проблемами. Иран сделает все возможное, чтобы избежать такого конфликта. Недавние призывы к диалогу со стороны Ирана можно рассматривать с этой точки зрения».

Мохаммад Хафез соглашается, что с начала военных действий в Газе и вступления в конфликт региональных союзников Ирана Тегеран стремится избежать прямой конфронтации с Израилем.

Мохаммад Хафез: «Даже после авиаудара по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, приведшего к гибели высокопоставленного иранского военачальника, ответ Ирана был сдержанным. Это объясняется нежеланием Тегерана спровоцировать масштабный региональный конфликт с участием США на стороне Израиля, а также стремлением сохранить достижения в ядерной программе и защитить свою территорию и инфраструктуру. Однако после устранения Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы» и ключевого союзника Ирана в регионе, а также в связи с израильской операцией в Ливане, направленной на уничтожение «Хезболлы», Иран оказался перед сложным выбором.

Отказ от ответных действий может привести к потере союзников и краху региональной стратегии, на которую Иран потратил значительные ресурсы за последние 40 лет. С другой стороны, активное вмешательство может спровоцировать региональную эскалацию, вызвать масштабный ответ США, поставить под угрозу ядерную программу и критическую инфраструктуру Ирана. Премьер-министр Израиля Нетаньяху даже угрожал сменой режима в Иране при поддержке США. В этой ситуации Иран, вероятно, попытается сохранить статус-кво, одновременно усиливая поддержку своих региональных союзников для противодействия израильской агрессии в Ливане».

Вопрос: Каковы шансы «Хезболлы» на сопротивление, учитывая тяжелые удары, полученные группировкой в последние недели?

Орал Тога: «Факт, что «Хезболла» годами инвестировала в подготовку к такому конфликту. Однако очевидно, что удары, полученные в последние недели, нанесли «Хезболле» серьезный ущерб. В этом процессе мы можем предположить, что «Хезболла» может тактически отступить и попытаться сохранить оставшийся потенциал. Однако это можно будет увидеть не в первые дни операции, а на последующих этапах. В противном случае Ливан окажется в положении, когда сдал свои территории без какого-либо сопротивления».

По мнению Мохаммада Хафеза, «Хезболла» сохраняет значительный потенциал сопротивления, несмотря на серьезные потери, включая гибель большинства лидеров и уничтожение ряда складов с оружием.

Мохаммед Хафез: «Гибкая система управления, разветвленная сеть подземных туннелей и внушительный арсенал позволяют группировке противостоять интенсивным израильским атакам. Попытки нарушить систему связи «Хезболлы» оказались малоэффективными из-за наличия у организации защищенной наземной коммуникационной сети.

Израильская армия, вероятно, столкнется с ожесточенным и затяжным сопротивлением, особенно учитывая сложный горный рельеф Южного Ливана и неразвитость дорожной инфраструктуры, что существенно осложнит проведение военной операции».