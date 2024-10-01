МИД Турции опубликовал сообщение, адресованное согражданам, находящимся на территории Ливана.

«Существует вероятность дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Ливане. В связи с этим в координации с соответствующими учреждениями были разработаны планы для наших граждан в Ливане, а также альтернативные планы эвакуации наших граждан морским или воздушным путем. Наши военные грузовые самолеты и корабли, которые примут участие в возможной эвакуации, готовы к работе», — говорится в сообщении ведомства.

«Для осуществления этого процесса был создан «Центр координации и поддержки Министерства иностранных дел». В настоящее время на месте работает делегация, состоящая из сотрудников нашего министерства, Главного управления безопасности и Управления по делам миграции. Заявления наших граждан, желающих зарегистрироваться для участия в возможной эвакуации, принимаются через наш консульский информационный центр, <…> который работает круглосуточно», — сообщили в министерстве, призвав сограждан, находящихся в Ливане внимательно следить за объявлениями МИД и посольства в Бейруте.

«Принципы эвакуации граждан других стран через территорию нашей страны также определены, и в настоящее время ведутся необходимые подготовительные работы с почти 20 странами, которые на данный момент запросили поддержку», — добавили в ведомстве.