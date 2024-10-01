ПОЛИТИКА
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Эрдоган сделал Израилю категорическое предупреждение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия 3-го законодательного года 28-го созыва Великого национального собрания Турции осудил оккупационные действия Израиля против Палестины и Ливана и заявил, что Турецкая республика не оставит своих ливанских братьев. #trtнарусском #израиль #турция #палестина #эрдоган #ливан #оон #оккупация #мирныепереговоры #политическийкризис #война #международноесообщество #гуманитарнаякатастрофа #ближнийвосток #военнаяоперация
Эрдоган сделал Израилю категорическое предупреждение / Others
1 октября 2024 г.
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