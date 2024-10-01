Волонтер рассказал TRT на русском о ситуации в Ливане из-за нападения Израиля

У нас много погибших, рассказал в эксклюзивном интервью TRT на русском ливанский волонтер и глава благотворительной организации NFD Гаро Маргоссиан, комментируя ночное нападение Израиля на его страну. Он с друзьями помогает соотечественникам, которые из-за израильских атак были вынуждены покинуть свои дома. #trtнарусском #израиль #ливан #волонтер #гуманитарнаяпомощь #война #политическийкризис #ближнийвосток #атакамирных #беженцы #международнаяподдержка