1 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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СРОЧНО! Иран нанес ракетный удар по Израилю
Иран нанес ракетный удар по израильским городам. В Аль-Кудусе и израильских городах звучит сирена. Часть иранских ракет пробила израильскую ПВО «Железный купол». Израильские блогеры сообщают о прямых попаданиях в здания. #trtнарусском #израиль #иран #иерусалим #алькудс #тельавив #яффа #ракеты #атака #сирены #железныйкупол #израильскаяспво #ракетнаяатака #израильско-иранскийконфликт #ближнийвосток #международныйконфликт #жертвы #разрушения #новости #трт
Иран нанес ракетный удар по Израилю / Others
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