Гражданка Китая, связанная с бывшим членом ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), была арестована во вторник по подозрению в шпионаже, сообщили власти Германии.

По данным федеральной прокуратуры, подозреваемая работала в логистической компании, обслуживающей аэропорт Лейпцига, и воспользовалась своим положением, чтобы получить информацию о «транспортировке военного оборудования и лицах, имеющих связи с немецкой оружейной компанией».

Ее обвиняют в том, что затем она поделилась этой информацией с бывшим сотрудником ультраправого немецкого евродепутата, которого уже обвиняли в шпионаже в пользу Китая.

В этом же деле уже есть обвиняемый — также гражданин КНР, который работал сотрудником депутата от AfD Максимилиана Кра.

Считается, что они передавали информацию о «переговорах и решениях в Европарламенте» и следили за китайскими диссидентами в Германии по поручению пекинских спецслужб.

Кра утверждает, что ему ничего не известно о шпионаже в его офисе. Он был переизбран в составе партии AfD на выборах в Европарламент этим летом, чему предшествовал полицейский обыск в его офисе.