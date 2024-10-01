Жители Газы радуются ракетной атаке по Израилю

Жители Газы собираются на улицах, чтобы порадоваться иранским ударам по Израилю. Некоторые снимают ракеты на видео, а другие свистят и кричат от радости. За последние 12 месяцев военные преступления Израиля, совершенные в Газе, привели к гибели по меньшей мере 41 600 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. #trtнарусском #израиль #иран #газа #палестина #атака #ракетныйудар #эскалация #радость #военныедействия #ближнийвосток #конфликт #война #ближнийвосток #срочныеновости #конфликт #ситуациявгазе #новости