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Жители Газы радуются ракетной атаке по Израилю
Жители Газы собираются на улицах, чтобы порадоваться иранским ударам по Израилю. Некоторые снимают ракеты на видео, а другие свистят и кричат от радости. За последние 12 месяцев военные преступления Израиля, совершенные в Газе, привели к гибели по меньшей мере 41 600 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. #trtнарусском #израиль #иран #газа #палестина #атака #ракетныйудар #эскалация #радость #военныедействия #ближнийвосток #конфликт #война #ближнийвосток #срочныеновости #конфликт #ситуациявгазе #новости
Жители Газы радуются ракетной атаке по Израилю / Others
1 октября 2024 г.
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