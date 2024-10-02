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Ракетные удары Ирана: Ответ Израиля и дальнейшие шаги
Этой ночью Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, вызвав серьезную эскалацию на Ближнем Востоке. По заявлениям Израиля система ПВО перехватила большинство ракет, но некоторые нанесли урон. Обе стороны конфликта заявляют о готовности к дальнейшим действиям, а США подтвердили свою полную поддержку Израиля. Конфликт привлек внимание мировых лидеров, которые призывают к сдержанности, однако ситуация продолжает накаляться. Смотрите наше видео, чтобы узнать больше о текущей обстановке в Израиле, угрозах новых ударов и возможных последствиях для региона. #trtнарусском #израиль #иран #ракетныйудар #ближнийвосток #военныеконфликты #поддержкасша #эскалация #атака #израильскаяармия #международнаяреакция #железныйкупол
Ракетные удары Ирана: Ответ Израиля и дальнейшие шаги / Others
2 октября 2024 г.
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