2 октября 2024 г.
В Копенгагене прогремели два взрыва. Датская полиция сообщила, что они произошли в неподалеку от посольства Израиля в Хеллерупе на севере столицы.
В заявлении полиции говорится, что пострадавших нет.
«Мы проводим первый этап расследования на месте происшествия», — пишет датская полиция на X.
«Выясняется возможная связь с израильским посольством, расположенным в этом районе», — добавили правоохранители.
Посольство Израиля в Копенгагене находится в том же квартале, что и диппредставительства Ирана, Румынии, Турции и Таиланда.
Официальных комментариев от израильского посольства или МИД на данный момент нет.