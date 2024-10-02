ПОЛИТИКА
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Взрывы у посольства Израиля в Дании
В Копенгагене недалеко от посольства Израиля прогремели два взрыва. Пострадавших нет, полиция ведет расследование
Взрывы у посольства Израиля в Дании
Фото: Reuters / Others
2 октября 2024 г.

В Копенгагене прогремели два взрыва. Датская полиция сообщила, что они произошли в неподалеку от посольства Израиля в Хеллерупе на севере столицы.

В заявлении полиции говорится, что пострадавших нет.

«Мы проводим первый этап расследования на месте происшествия», — пишет датская полиция на X.

«Выясняется возможная связь с израильским посольством, расположенным в этом районе», — добавили правоохранители.

Посольство Израиля в Копенгагене находится в том же квартале, что и диппредставительства Ирана, Румынии, Турции и Таиланда.

Официальных комментариев от израильского посольства или МИД на данный момент нет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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