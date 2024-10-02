После запуска 180 баллистических ракет в сторону Израиля верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в Твиттере изображение большого тайника с оружием, предупредив, что победа Тегерана близка. Свое сообщение он написал на иврите, обращаясь к жителям Израиля.

«Удары фронта сопротивления станут сильнее и болезненнее для изношенного и гниющего тела сионистского режима», — написал Хаменеи.

Тем временем иранский Корпус стражей сообщил, что нанес удары по «трем военным базам» недалеко от Тель-Авива. Заявление распространило информационное агентство Tasnim. Однако в Израиле не подтвердили эти сообщения, отметив, что практически все ракеты Ирана были перехвачены системой ПВО.

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 ракет, заявив, что это ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого в июле в Тегеране. Удар стал самой значительной эскалацией конфликта с апреля, когда Иран также нанес удары по Израилю.

Однако в этот раз, как отмечают эксперты, иранские военные не целились исключительно в военные объекты, как это было в апреле — под ударом оказалась гражданская инфраструктура, ракеты падали в том числе в жилой застройке в Тель-Авиве. Это потенциально приближает регион к более широкому конфликту.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани заявил, что в результате атак в Иерихоне погиб один палестинец, ранее бежавший из Газы. Других сообщений о погибших Израиль пока не делал.

Тель-Авив пообещал ответить на нападение Ирана, вызвав обеспокоенность у своих союзников по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Выступая через несколько часов после нападения, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: «Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку — и он за нее заплатит… Иран не понимает нашей решимости защищаться и нашей решимости мстить нашим врагам».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил позже в тот же день, что атака Ирана была «эффективно отражена». Президент Джо Байден приказал американским военным в регионе сбивать иранские ракеты.

Хотя атака закончилась относительно быстро, ясно, что она еще больше повысила ставки и без того в чрезвычайно напряженной ситуации.