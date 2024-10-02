Федеральная служба безопасности (ФСБ) России во вторник объявила о задержании почти 40 человек, в том числе несовершеннолетних, обвиняемых в поддержке «украинских террористических» группировок.

«Задержаны 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, сторонников запрещенных в России украинских террористических организаций», — говорится в заявлении силовиков.

ФСБ обвиняет их в «подстрекательстве детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей».

Спецслужбисты утверждают, что девять подростков участвовали в планировании «вооруженных нападений на образовательные и религиозные учреждения», добавив, что они общались с «украинскими кураторами» в Интернете с помощью приложения Discord.

В заявлении отмечается, что сотрудники ФСБ и полиции провели «оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в 79 регионах» РФ. Сообщения сопровождаются видеозаписями, на которых видно, как вооруженные силовики проводят рейды в жилых домах и задерживают молодых людей.