Иран предупредил США не вмешиваться в конфликт с Тель-Авивом после ракетной атаки на Израиль. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы предупредили силы США, чтобы они отошли от этого вопроса и не вмешивались», — заявил дипломат. Он также опроверг информацию Reuters о том, что Тегеран заранее проинформировал Вашингтон и Москву о предстоящем ударе, отметив отсутствие обмена сообщениями с США до нападения.

Газета The New York Times со ссылкой на представителей Революционной гвардии сообщает, что Иран подготовил «сотни ракет» на случай, если Израиль или США решат ответить на ночной ракетный обстрел.

После иранской атаки Соединенные Штаты выразили твердую поддержку Израилю. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой подчеркнул, что Штаты «хорошо подготовлены для защиты своих интересов на Ближнем Востоке».

Израиль рассматривает варианты ответных действий на иранскую атаку. По данным источников Axios, военный кабинет обсуждает различные сценарии, включая целенаправленные убийства и авиаудары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху пообещал отомстить за запуск около 180 баллистических ракет.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет призвал к решительным мерам: «Уничтожить [иранский] ядерный проект, уничтожить их основные энергетические объекты и нанести критический удар по этому террористическому режиму».

По информации Axios, военный кабинет Израиля еще не определил конкретную форму ответа. «У нас большой вопросительный знак относительно того, как иранцы отреагируют на атаку, но мы учитываем возможность того, что они пойдут ва-банк, что будет совершенно другой игрой», — сказал израильский чиновник.

Ожидается, что перед принятием окончательного решения о форме ответных действий Израиль проведет консультации с США. Ситуация грозит перерасти в крупномасштабную войну между Ираном и Израилем с возможным вовлечением США в конфликт.