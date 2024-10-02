ПОЛИТИКА
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Иран опубликовал кадры запуска ракет по Израилю
Иранские СМИ опубликовали видео с запуском ракет, выпущенных по Израилю. Революционная гвардия Ирана заявляет, что атака была ответом на недавние убийства Израилем лидеров ХАМАС и «Хезболлы», агрессию в Ливане и геноцидную войну в Газе. Революционная гвардия Ирана впервые использовала гиперзвуковые ракеты Fattah, 90% из которых успешно поразили цели в Израиле, сообщили в Тегеране. #Израиль #Иран #атака #ракеты
орлроло / Others
2 октября 2024 г.
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