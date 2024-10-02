Израильские военные заявили в среду, что четыре дополнительные пехотные и бронетанковые бригады привлечены для участия в военных действиях вдоль северной границы страны.

Этому предшествовало начало израильского вторжения в южные части Ливана, где сконцентрированы силы и инфраструктура боевой группировки «Хезболла».

«Это позволит продолжить оперативные действия против <…> «Хезболлы» и достичь оперативных целей», — заявили израильские военные.

Израильская пехотная бригада обычно состоит из 1000-2000 солдат, а танковая бригада насчитывает около 100 танков.

Добавление пехоты и бронетанковых войск из 36-й дивизии, включая бригаду «Голани», 188-ю бронетанковую бригаду и 6-ю пехотную бригаду, говорит о том, что операция вышла за рамки ограниченных рейдов коммандос.

Военные заявили, что вторжение в основном направлено на уничтожение туннелей и других объектов инфраструктуры на границе. Однако согласно сообщению, нападения на Бейрут или крупные города на юге Ливана пока не планируются.

В среду Иран заявил, что его ракетная атака на Израиль, крупнейшее военное нападение на страну, не продолжится, если не последует дальнейших провокаций. Израиль и США пообещали нанести ответный удар.

Израиль начнет «значительное возмездие» в течение нескольких дней, которое может быть направлено на объекты по добыче нефти в Иране и другие стратегические объекты, сообщило в среду издание Axios со ссылкой на израильских чиновников. Собеседники The Walls Street Journal сообщили, что Израиль рассматривает и экстремальные сценарии ответа Ирану — в том числе удары по ядерной инфраструктуре.

Несмотря на призывы к прекращению огня со стороны ООН, США и ЕС, боевые действия между Израилем и базирующейся в Ливане «Хезболлой» в среду продолжились. Израиль возобновил и бомбардировку южных пригородов Бейрута, оплота поддерживаемой Ираном группировки, нанеся не менее десятка авиаударов по целям, принадлежащим, по словам израильских военных, «Хезболле».