Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил об участии британских вооруженных сил в защите Израиля от массированной ракетной атаки Ирана, произошедшей во вторник вечером. Британские истребители, базирующиеся на Южном Кипре, оказали поддержку Израилю во время нападения.

«Британские силы сегодня вечером сыграли свою роль в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке», — заявил Хили.

Великобритания выполняла аналогичную роль в апреле, когда Иран в последний раз атаковал Израиль ракетами и беспилотниками. Тогда сообщалось, что самолеты Королевских ВВС (RAF) помогли сбить некоторые беспилотники.

По данным израильских властей, в этот раз Иран выпустил около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены. Ущерб боеспособности израильских ВВС не причинен, хотя зафиксированы незначительные повреждения зданий.

Израиль планирует ответить на атаку Ирана в течение «нескольких дней», согласно сообщению портала Axios. Власти страны намерены скоординировать свои действия с США.

Иран, в свою очередь, предупредил США через Швейцарию о недопустимости вмешательства после ракетного удара по Израилю. По сообщениям NYT, Иран подготовил «сотни ракет» на случай ответных действий Израиля или США.