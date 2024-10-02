Российские войска установили полный контроль над городом Угледар на востоке Украины — стратегический форпост украинских военных в Донецкой области. Угледар противостоял интенсивным российским атакам с начала войны в 2022 году и 2,5 года отбивал все попытки захвата.

Российские Telegram-каналы 1 октября опубликовали видео, на котором военнослужащие РФ размахивают российским триколором над разрушенными зданиями. Город, население которого до войны составляло более 14 000 человек, был полностью опустошен — Украина эвакуировала всех его жителей.

Газета «Московский комсомолец» сообщила, что Угледар пал после того, как последние украинские силы из 72-й механизированной бригады покинули город поздно вечером во вторник.

Telegram-канал SHOT и пророссийские военные блогеры подтвердили, что Угледар находится под полным контролем России, хотя от российского Минобороны не последовало официального ответа. 1 октября представитель украинских властей в регионе подтвердил, что российские войска достигли центра Угледара.

Контроль над Угледаром, который находится на пересечении восточного и южного полей сражений, имеет большое значение, поскольку он облегчит продвижение России, когда она попытается прорваться глубже за украинские оборонительные рубежи. Угледар находится недалеко от железнодорожной линии, соединяющей Крым с Донбассом. Следующая цель российских военных — Покровск, расположенный в 80 км от Угледара.

С августа российские силы на востоке Украины продвигаются вперед самыми быстрыми темпами за два года, несмотря на украинскую операцию в Курской области. Маневр Киева был направлен на то, чтобы заставить Москву перебросить войска в район Курска, однако Россия решила перегруппировать военных и не направлять большие дивизии в район Курской области.

Президент Владимир Путин в июле заявил, что главная тактическая цель России — взять под контроль весь Донбасс на юго-востоке Украины. Москва контролирует чуть меньше пятой части территории Украины в целом, включая около 80% Донецкой и Луганской областей.