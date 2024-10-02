По меньшей мере 51 человек погиб и еще 82 получили ранения в результате крупномасштабной воздушной и наземной операции Израиля в южном городе Газы Хан-Юнус в ночь на среду. Об этом сообщает местный Минздрав.

Израильские военные пока не комментируют операцию, которая началась в начале среды. Палестинские жители говорят, что наземные войска вошли в три квартала.

Ранее сообщалось, что в результате израильских ударов за ночь на юге Газы погибли по меньшей мере 32 человека, в основном женщины и дети, а военные начали наземную операцию в сильно пострадавшем от войны городе Хан-Юнус.

Европейская больница в Хан-Юнусе сообщила, что получила тела погибших после интенсивных израильских авиаударов и наземных операций в городе. По утренним данным больницы, среди погибших семь женщин и 12 детей, в том числе младенцы.

Еще 19 человек, включая двух детей, были убиты в результате отдельных ударов в конце вторника в центральной части Газы, согласно по данным больниц, получивших тела погибших.

Жители говорят, что Израиль нанес мощные авиаудары, а его наземные войска вторглись в три района Хан-Юнуса. Махмуд аль-Разд, житель, сообщивший, что в ходе налетов погибли четыре его родственника, рассказал о сильных разрушениях и сообщил, что спасателям с трудом удается добраться до разрушенных домов.

«Взрывы и обстрелы были мощными, - сказал он в интервью агентству AP. - Многие люди, как считается, находятся под завалами, и никто не может их извлечь».

В начале этого года Израиль провел многонедельное наступление на Хан-Юнус, в результате которого большая часть второго по величине города Газы превратилась в руины.

В результате наступления Израиля на сектор Газа с октября 2023 года, по данным палестинского Минздрава, погибло более 41 тыс. палестинцев, более половины из которых - женщины и дети.