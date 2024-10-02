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Франция созвала Совбез ООН из-за иранской атаки
Париж направит военных на Ближний Восток для защиты Израиля
Франция созвала Совбез ООН из-за иранской атаки
фото: Reuters / Reuters
2 октября 2024 г.

МИД Франции сообщил, что страна направит дополнительные военные ресурсы на Ближний Восток для «‎противодействия иранской угрозе»‎. Париж также созвал экстренное заседание Совбеза ООН 2 октября, чтобы обсудить иранский удар по Израилю.

Сразу после атаки Тегеран заявил, что его ракетная атака на Израиль завершена, если не будет дальнейших провокаций, в то время как Тель-Авив и Вашингтон пообещали принять ответные меры против Тегерана.

«Будучи приверженной безопасности Израиля, сегодня Франция мобилизовала свои военные ресурсы на Ближнем Востоке для противодействия иранской угрозе», — говорится в заявлении французского правительства.

«Глава государства также повторил требование Франции о том, чтобы «Хезболла» прекратила действия против Израиля и его населения», — подчеркнули в МИД Пятой республики.

Подробностей о том, какие именно дополнительные военные средства были отправлены в регион, в министерстве раскрывать не стали.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро поговорил со своим коллегой из США Энтони Блинкеном, чтобы скоординировать дипломатические усилия, сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе Париж и Вашингтон попытались добиться временного прекращения огня в Ливане, призывая Бейрут и Тель-Авив сесть за стол переговоров и прекратить бои на 21 день. Однако Израиль отверг мирный план Франции и США. А через несколько часов израильские военные нанесли авиаудары по жилым районам Бейрута, в результате которых погиб генсек «Хезболлы» Хасан Насралла.

Французское правительство заявило, что вскоре также организует конференцию в поддержку Ливана, и попросило главу МИД отправиться в регион для работы над дипломатическими усилиями по снижению напряженности.

«Уделяя внимание безопасности и защите наших соотечественников в Ливане и на Ближнем Востоке, глава государства потребовал принять все необходимые меры для оказания им помощи и, при необходимости, прийти им на помощь», — уточнили в министерстве.

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