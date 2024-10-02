Ливанская «‎Хезболла»‎ сообщила о первом прямом столкновении с израильскими сухопутными силами на юге Ливана. Израиль объявил о вторжении на территорию Ливана в ночь на 1 октября, однако на протяжении почти 20 часов с начала операции сообщений о пересечении ливанской границы не было.

Ливанское движение уточнило, что его бойцы вступили в бой с израильским пехотным подразделением, пытавшимся проникнуть в город Одайссе на юге Ливана. Группировка подчеркнула, что нанесла урон израильским силам и вынудила их отступить.

Это стало первым прямым столкновением между бойцами «‎Хезболлы»‎ и израильскими войсками с тех пор, как Тель-Авив начал наземную операцию на юге Ливана во вторник.

С 23 сентября Израиль наносит массированные авиаудары по целям в Ливане, которые он называет военными объектами «‎Хезболлы». В результате двух недель израильских атак по Ливану погибли более 1073 человек, 2950 получили ранения, согласно данным Министерства здравоохранения арабской республики.

В результате израильских атак были убиты руководители «‎Хезболлы», в том числе ее лидер Хасан Насралла, руководивший группировкой 34 года.

Вторжение Израиля в Ливан знаменует собой четвертый случай, когда израильские солдаты открыто вошли на ливанскую территорию за почти 50 лет, и первый с момента 34-дневной войны Израиля в стране в 2006 году.

За последние несколько дней израильские войска заложили основу для того, что они назвали «ограниченной наземной операцией», усилив авиаудары, в результате которых погибли сотни людей. Около 1 млн жителей Ливана стали беженцами.

Международное сообщество предупредило, что израильские атаки в Ливане могут перерасти в затяжную и более широкую региональную войну с вовлечением Ирана и всех союзных Тегерану региональных ополчений. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 180 ракет.