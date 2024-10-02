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Южная Корея показала КНДР антибункерную ракету
В Сеуле прошел парад в честь годовщины создания национальной армии, в ходе которого президент Южной Кореи пригрозил Ким Чен Ыну концом его режима
Южная Корея показала КНДР антибункерную ракету
Фото: Reuters / Others
2 октября 2024 г.

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну грозит конец его режима, если он когда-либо применит ядерное оружие против Южной Кореи, заявил во вторник президент последней.

[Президент] Юн Сук Ёль выступал на мероприятии, посвященном годовщине создания вооруженных сил Южной Кореи, в ходе которого затем состоялся военный парад и пролет истребителей над центром Сеула.

«Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и ошеломляющим ответом наших военных», - сказал Юн, обращаясь к почти 5,5 тыс. военнослужащим, собравшимся на сеульской авиабазе для участия в праздновании.

«Этот день ознаменует конец северокорейского режима», - добавил он, указывая на прочность союза с США, которые размещают десятки тысяч военнослужащих на базах в Южной Корее.

В рамках мероприятия Сеул впервые продемонстрировал свою самую большую баллистическую ракету Hyunmoo-5, способную уничтожать подземные бункеры.

Американский тяжелый бомбардировщик B-1B совершил пролет в сопровождении истребителей F-15K, демонстрируя союз Сеула и Вашингтона в области обороны.

Северная Корея осудила полет устами замминистра обороны страны, слова которого передает государственное информагентство. Чиновник заявил, что Пхеньян будет «внимательно следить за развертыванием» этих стратегических объектов, добавив, что армия КНДР «полностью готова к основательной защите» государства, обладающего ядерным оружием.

Предупреждение замминистра обороны КНДР прозвучало через несколько недель после того, как Пхеньян впервые обнародовал снимки завода по обогащению урана, на которых видно, как лидер Ким Чен Ын осматривает объект, призывая увеличить количество центрифуг для наращивания ядерного арсенала страны.

Позднее разведагентство Южной Кореи заявило, что беспрецедентное послание было адресовано США и что Северная Корея, как считается, способна произвести десятки единиц ядерного оружия из своих запасов высокообогащенного урана и плутония.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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