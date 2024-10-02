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Израиль запретил въезд генсеку ООН
Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Антониу Гутерриша персоной нон-грата за недостаточно жесткое осуждение иранской атаки на Израиль
Израиль запретил въезд генсеку ООН
Антониу Гутерриш / Фото: Reuters / Others
2 октября 2024 г.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата, запретив ему въезд в страну. Причиной стала «неспособность недвусмысленно осудить» недавнюю массированную ракетную атаку Ирана на Израиль.

Накануне Гутерриш опубликовал в социальной сети X сообщение, в котором «осуждает расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией» и призвал к прекращению огня. Это вызвало резкую реакцию израильского правительства.

«Мы осуждаем вашу неспособность написать твит, в котором на Иран возлагается ответственность за запуск 181 баллистической ракеты по 10 млн граждан», — заявила пресс-служба правительства Израиля.

Накануне Иран предпринял массированную атаку по Израилю в ответ на недавнее устранение высокопоставленных лидеров связанных с Ираном движений и удары по Ливану. Большая часть ракет была перехвачена израильскими системами ПВО, ущерб оказался минимальным. Это вторая масштабная ракетная операция Ирана против Израиля после апрельского обстрела прошлого года.

Израиль заявил о намерении ответить на иранскую атаку в ближайшие дни, согласовав действия с США. Иран, в свою очередь, предостерег США от вмешательства в конфликт. По сообщениям СМИ, Тегеран подготовил «сотни ракет» для возможного использования в случае ответных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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