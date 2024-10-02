Мексику впервые в истории возглавила женщина: 1 октября Клаудия Шейнбаум была приведена к присяге на церемонии в Национальном дворце в Мехико.

«Я мать, бабушка, ученая и верующая женщина. А с сегодняшнего дня — президент», — заявила Шейнбаум в инаугурационной речи.

«Пришло время для женщин», — подчеркнула политик, пообещав бороться с гендерным насилием и продвигать права женщин.

Для лидера, пришедшего из академической среды, строгого и немногословного в использовании и выборе слов, инаугурационная речь стала ее наиболее эмоциональным и выразительным выступлением.

61-летняя Шейнбаум, физик и ученая-климатолог, которая ранее занимала пост мэра Мехико и главы правительства штата Нуэво-Леон, победила на президентских выборах в июне, получив более 58% голосов. Она опередила своего оппонента Ксочитл Гальвес на 30 процентных пунктов, а президентская коалиция «Морена» получила значительное большинство в Конгрессе.

Шейнбаум сменила на посту президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который в соответствии с конституцией страны не мог баллотироваться на третий срок подряд.

Обрадор был одним из самых популярных политиков Мексики, именно его движение «Четвертая трансформация» выдвинуло Шейнбаум кандидатом в президенты.

В своей инаугурационной речи новая президент пообещала продолжить работу Обрадора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также по реформированию системы образования.

Шейнбаум также пообещала создать новые рабочие места и повысить заработную плату, чтобы сократить бедность и неравенство в Мексике.

«Говорю это со всей ясностью: будьте уверены, что инвестиции национальных и иностранных акционеров будут в безопасности в нашей стране», — заверила Шейнбаум. — «В ближайшие недели мы будем приглашать предпринимателей, чтобы подтвердить соглашение, которое не допускает повышения цен на базовую продуктовую корзину».