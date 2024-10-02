ТУРЦИЯ
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Турция осудила подлые нападения Израиля на журналистов
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил израильские нападения на журналистов TRT Haber
Турция осудила подлые нападения Израиля на журналистов
Фото: AA / Others
2 октября 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун опубликовал заявление относительно израильских нападений на журналистов в Газе и Ливане.

«Журналисты, освещающие массовые убийства в Газе и Ливане, подвергаются нападениям не только со стороны израильских сил безопасности, но и со стороны израильских оккупантов, маскирующихся под гражданских лиц. Последним примером такой угрозы стал случай, когда израильский оккупант преследовал команду TRT во время прямого эфира и пытался воспрепятствовать трансляции», — пишет Алтун на Х.

«Тот факт, что израильская полиция задержала сотрудников TRT, а не провокатора, и начала расследование, еще раз показал, что Израиль пребывает в состоянии полного безумия», — добавил глава Управления коммуникаций.

«Что бы ни делал кровожадный Израиль, всегда найдутся журналисты, которые будут держать открытым коридор связи из Газы и Ливана», — отметил Алтун.

Сегодня в Тель-Авиве произошел инцидент с турецкими журналистами телеканала TRT Haber. Во время прямого эфира местные жители, несмотря на заявления об аккредитации, преследовали съемочную группу.

Один из израильтян оказывал давление на корреспондента Муджахита Айдемира со словами: «Возвращайся в Турцию». Другой встал перед камерой и оскорблял журналистов. Позже на место прибыла израильская полиция, которая прервала трансляцию. По имеющейся информации, сотрудники TRT были задержаны, а в отношении них начато расследование.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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