1 октября на CBS News прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США — республиканца Джея Ди Вэнса и демократа Тима Уолтца. Вопреки ожиданиям, дебаты прошли в неожиданно конструктивном ключе, без острых конфликтов и личных нападок.

Международная тематика на дебатах практически отсутствовала, за исключением вопроса о поддержке превентивного удара Израиля по Ирану. Кандидаты сосредоточились на внутриполитических вопросах, вызывающих наибольшее беспокойство американцев.

Оба кандидата избегали прямых ответов на неудобные вопросы. Уолтцу пришлось оправдываться за ложь о присутствии в Гонконге во время протестов на площади Тяньаньмэнь. Вэнс уклонился от признания поражения Трампа на выборах 2020 года.

Наиболее острый момент возник при обсуждении миграции. Вэнс заявил: «Вице-президент вела политику «открытой границы», впустила в США преступников-иммигрантов и способствовала незаконной наркоторговле».

Согласно опросу CNN, избиратели оценили выступления кандидатов практически одинаково: Вэнс получил 51%, Уолтц — 49%. Однако эксперты отмечают, что Вэнс может оказаться в выигрыше, если продолжит действовать в том же духе.

«Сенатор Вэнс однозначно выиграл сегодняшние дебаты с подавляющим преимуществом», — заявили в кампании Трампа.

«Американцы увидели настоящий контраст: прямолинейного собеседника, сосредоточенного на поиске реальных решений, и хитрого политика, который провел целую ночь, защищая противоречия и неудачи Дональда Трампа», — прокомментировали в штабе Харрис.

Эксперты полагают, что такой исход дебатов может внести дополнительную непредсказуемость в ход президентской кампании в США.