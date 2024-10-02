Израильская атака дронами по лагерю Аль-Бурейдж убила 8 человек

8 человек погибли, из них 3 детей, в результате атаки израильскими дронами по лагерю беженцев Аль-Бурейдж в Газе. Еще 19 получили ранения, когда беспилотники ударили по улице, на которой дети играли в футбол. Пострадавших и тела погибших доставили в больницу «Насер» в Хан-Юнусе. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #альбурейдж #ханюнис #дроны #удар #жертвы #дети #войнанаближнемвостоке #эскалация #палестинцы #беженцы #новости #трт #новостимира