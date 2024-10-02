Министр иностранных дел Словении Таня Файон призвала правительство Израиля прекратить непропорциональные военные операции в секторе Газа и Ливане. «Нетаньяху, остановите войну!», — призвала политик в интервью агентству «Анадолу» во время визита в Берлин.

Файон выразила глубокую обеспокоенность растущим числом жертв среди гражданского населения и риском расширения регионального конфликта на Ближнем Востоке.

«То, что мы видим на местах — это более миллиона перемещенных лиц. Наземное наступление <...> мы настоятельно призываем все стороны воздержаться от него, защитить мирных жителей и не допустить дальнейшей эскалации войны», — сказала Файон.

Глава словенской дипломатии отметила, что страны Европейского союза крайне обеспокоены последней эскалацией и продолжают усилия по достижению немедленного гуманитарного прекращения огня.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, за последние две недели в результате израильских ударов погибли 1057 человек и 2950 получили ранения. В Газе число жертв достигло 41 600 человек, более 96 000 ранены, в основном женщины и дети.

Напряженность между Израилем и «Хезболлой» достигла беспрецедентного уровня после того, как в результате израильских ударов погибли лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и высокопоставленные командиры.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в блокированном секторе Газа, где миллионы перемещенных палестинцев сталкиваются с голодом и острой нехваткой медицинской помощи и других предметов первой необходимости.