США ввели санкции против экстремистской группы израильских поселенцев «Молодежь холмов», действующей на оккупированном Западном берегу.

«Молодежь холмов» проводит кампанию насилия против палестинцев, участвуя в убийствах, поджогах, нападениях и запугивании с целью вытеснения палестинских общин с Западного берега», — говорится в заявлении Министерства финансов США.

Госдепартамент также наложил санкции на двух лиц: Эйтана Ярдени за насилие против мирных жителей и Авихая Суиссу, лидера группы «Хашомер Йош», призывающей добровольцев на фермы поселенцев.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки. Они вводятся на фоне роста насилия на Западном берегу после начала израильского вторжения в Газу в октябре прошлого года.

«Действия этих лиц способствовали созданию среды, в которой процветают насилие и нестабильность. Их действия, коллективно и индивидуально, подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», — прокомментировал ситуацию представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Всего с февраля 2024 года США ввели санкции против 27 экстремистов и организаций в рамках поддержания стабильности на Западном берегу.

Стоит отметить, что TRT World недавно выпустил документальный фильм «Священная оккупация» о насилии членов «Молодежи холмов» и израильских поселенцев против палестинцев. Фильм получил награду на Международном фестивале документальных фильмов «Аль-Джазиры» в Сараево.

Посмотреть фильм с русской озвучкой можно в YouTube.