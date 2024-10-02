На журналиста TRT Haber напали во время прямого включения из Тель-Авива

Во время прямого включения из Тель-Авива на журналиста и оператора телеканала TRT Haber напал неизвестный. Он выкрикивал оскорбления, требовал у съемочной группы отправиться в Турцию и работать там. На возражение турецкого журналиста о том, что они имеют аккредитацию израильских властей, неизвестный назвал сотрудников прессы шпионами «Хезболлы» и физически препятствовал их работе. #trtнарусском #израиль #тельавив #trthaber #нападениенажурналиста #свободаслова #мировыеновости #международныеконфликты #прямоевключение #новости #трт #новостимира