ПОЛИТИКА
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На журналиста TRT Haber напали во время прямого включения из Тель-Авива
Во время прямого включения из Тель-Авива на журналиста и оператора телеканала TRT Haber напал неизвестный. Он выкрикивал оскорбления, требовал у съемочной группы отправиться в Турцию и работать там. На возражение турецкого журналиста о том, что они имеют аккредитацию израильских властей, неизвестный назвал сотрудников прессы шпионами «Хезболлы» и физически препятствовал их работе. #trtнарусском #израиль #тельавив #trthaber #нападениенажурналиста #свободаслова #мировыеновости #международныеконфликты #прямоевключение #новости #трт #новостимира
На журналиста TRT Haber напали во время прямого включения из Тель-Авива / Others
2 октября 2024 г.
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