В среду Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть Иран из-за обострения напряженности в регионе. Ведомство выпустило предупреждение о поездках после сообщений израильских СМИ о том, что Тель-Авив рассматривает возможность атак на иранские нефтяные вышки и ядерные объекты в ответ на вчерашнюю ракетную атаку.

МИД Германии заявил: «1 октября 2024 года вооруженные силы Ирана осуществили ракетную атаку на Израиль. Следует ожидать ответных действий со стороны израильских вооруженных сил. Нельзя исключать атаки на иранскую территорию. Ситуация во всем регионе остается нестабильной и очень напряженной».

Напомним, во вторник Иран выпустил около 180 баллистических ракет по Израилю. Революционная гвардия Ирана заявила, что атака была ответом на убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего гвардией Аббаса Нилфорушана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран «заплатит за это».

Ситуация в регионе остается крайне напряженной с ожиданиями разрушительных ударов, и многие страны призывают своих граждан к осторожности при поездках на Ближний Восток.