Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил замглавы МИД России.

Выступая на VIII Международной школе БРИКС, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке «безусловно, получит максимальное внимание» со стороны группы. Видео выступления опубликовала газета «Известия» в своем телеграм-канале.

Отметив, что БРИКС уже давно уделяет внимание Ближнему Востоку, Рябков сказал, что ситуация в регионе «выходит из-под контроля» из-за «агрессивного курса Израиля и США», которые, по его словам, поддерживают Тель-Авив.

В августе посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил Аббаса принять участие в саммите БРИКС в Казани, который намечен на 22-24 октября.