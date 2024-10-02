Трамп сравнил Иран и Израиль с дерущимися детьми

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп сравнивает Иран и Израиль с «двумя детьми, дерущимися на школьном дворе» во время пресс-конференции в Милуоки, штат Висконсин, накануне дебатов кандидатов в вице-президенты. #trtнарусском #израиль #иран #сша #трамп #висконсин #прессконференция #кандидат #президент #мировыеновости #международныеотношения #конфликт #новости #трт #новостимира