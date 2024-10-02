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Трамп сравнил Иран и Израиль с дерущимися детьми
Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп сравнивает Иран и Израиль с «двумя детьми, дерущимися на школьном дворе» во время пресс-конференции в Милуоки, штат Висконсин, накануне дебатов кандидатов в вице-президенты. #trtнарусском #израиль #иран #сша #трамп #висконсин #прессконференция #кандидат #президент #мировыеновости #международныеотношения #конфликт #новости #трт #новостимира
Трамп сравнил Иран и Израиль с дерущимися детьми / Others
2 октября 2024 г.
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