Генерал-майор Мохаммад Багери, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, выступил с заявлением после ракетной атаки на Израиль, раскрыв подробности операции и предупредив о возможных последствиях дальнейшей эскалации.

Багери объяснил, что атака стала ответом на убийства лидеров ХАМАС, «Хезболлы» и иранского генерала. По его словам, были атакованы три главные авиабазы Израиля, включая базу F-35 и штаб-квартиру «Моссад».

«Были атакованы три главных авиабазы в Израиле. Мишенью стали авиабаза Хацерим, отправная точка атаки на Хасана Насраллу, стратегические радары и скопления израильских танков, база F 35 и штаб-квартира «Моссад», бронетранспортеры в районе Газы и авиабаза Неватим, где дислоцированы военные», — заявил Багери.

Генерал подчеркнул, что Иран намеренно избегал ударов по гражданским объектам и промышленным зонам.

«Если США и Европа не смогут взять под контроль обезумевший Израиль и тот нацелится на независимость и территориальную целостность нашей страны, то получит ответ в разы сильнее, чем операция, которую мы провели сегодня вечером, и вся их инфраструктура будет атакована», — предупредил Багери.

По данным иранского гостелевидения, по Израилю было выпущено около 200 ракет, включая впервые использованную гиперзвуковую ракету «Фаттах-1».

Багери выразил надежду на то, что США пересмотрят свою позицию и помогут остановить «преступную машину Израиля», что приведет к установлению мира в регионе.