ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иран: «Если обезумевший Израиль не остановят...»
Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери раскрыл детали ракетного удара по Израилю и пригрозил разрушением критической инфраструктуры в случае новых атак
Иран: «Если обезумевший Израиль не остановят...»
Мохаммад Багери / Фото: Reuters / Others
2 октября 2024 г.

Генерал-майор Мохаммад Багери, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, выступил с заявлением после ракетной атаки на Израиль, раскрыв подробности операции и предупредив о возможных последствиях дальнейшей эскалации.

Багери объяснил, что атака стала ответом на убийства лидеров ХАМАС, «Хезболлы» и иранского генерала. По его словам, были атакованы три главные авиабазы Израиля, включая базу F-35 и штаб-квартиру «Моссад».

«Были атакованы три главных авиабазы в Израиле. Мишенью стали авиабаза Хацерим, отправная точка атаки на Хасана Насраллу, стратегические радары и скопления израильских танков, база F 35 и штаб-квартира «Моссад», бронетранспортеры в районе Газы и авиабаза Неватим, где дислоцированы военные», — заявил Багери.

Генерал подчеркнул, что Иран намеренно избегал ударов по гражданским объектам и промышленным зонам.

«Если США и Европа не смогут взять под контроль обезумевший Израиль и тот нацелится на независимость и территориальную целостность нашей страны, то получит ответ в разы сильнее, чем операция, которую мы провели сегодня вечером, и вся их инфраструктура будет атакована», — предупредил Багери.

По данным иранского гостелевидения, по Израилю было выпущено около 200 ракет, включая впервые использованную гиперзвуковую ракету «Фаттах-1».

Багери выразил надежду на то, что США пересмотрят свою позицию и помогут остановить «преступную машину Израиля», что приведет к установлению мира в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us