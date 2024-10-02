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Израиль несет потери в агрессии против Ливана
Восемь израильских солдат погибли в боях с «Хезболлой» на юге Ливана. Нетаньяху признал сложность ситуации на поле боя
Израиль несет потери в агрессии против Ливана
Военнослужащие несут гроб с телом капитана Эйтана Ицхака Остера, израильского солдата, погибшего в боях в Ливане / Фото: Reuters / Others
2 октября 2024 г.

Израиль сообщил о гибели восьми солдат в боях на юге Ливана во время продвижения вглубь территории Ливана. Эти потери стали самыми тяжелыми для израильской армии на ливанском фронте за прошедший год.

Ранее ливанская «Хезболла» заявила о первом прямом столкновении с израильскими сухопутными силами, уточнив, что ее бойцы вступили в бой с израильским пехотным подразделением в городе Одайссе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал сложность ситуации. «Мы находимся в разгаре тяжелой войны», — заявил израильский премьер, выразив соболезнования семьям погибших солдат.

Ранее израильские военные сообщили о присоединении регулярных пехотных и бронетанковых подразделений к наземным операциям в Ливане. Это происходит на фоне недавней ракетной атаки со стороны Ирана, что вызывает опасения о вероятности большой войны на Ближнем Востоке.

За последние две недели израильских атак по Ливану погибли более 1073 человек, 2950 получили ранения. Среди погибших — лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Около 1 млн жителей Ливана стали беженцами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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