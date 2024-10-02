Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу о необходимости покинуть Ливан незадолго до его гибели в результате израильского удара. Это событие глубоко потрясло иранское руководство и вызвало серьезные опасения относительно проникновения израильских агентов в высшие правительственные круги Тегерана, пишет Reuters со ссылкой на иранские источники.

Хаменеи даже пригласил Насраллу переехать в Иран после того, как тысячи пейджеров и раций, используемых «Хезболлой», взорвались в результате смертоносных атак 17 и 18 сентября. Хаменеи ссылался на разведданные о наличии у Израиля агентов внутри «Хезболлы» и планах его убийства, рассказал Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

Насралла, однако, был уверен в своей безопасности и полностью доверял своему ближайшему окружению, несмотря на серьезную обеспокоенность Тегерана возможными проникновениями израильской агентуры в ряды «Хезболлы». Тогда Хаменеи предпринял вторую попытку и отправил к Насралле посланника — генерала Революционной гвардии Ирана Аббаса Нилфорушана, который также погиб вместе с Насраллой при ударе по бункеру лидера «Хезболлы». В ответ на эти убийства Хаменеи лично приказал выпустить около 200 ракет по Израилю.

Гибель Насраллы привела к масштабному расследованию возможных проникновений агентов в ряды Революционной гвардии и высших силовых структур Ирана. Особое внимание уделяется тем, кто часто выезжает за границу или имеет родственников за пределами страны. Уже произведены аресты подозреваемых.

Набиль Каук, высокопоставленный чиновник «Хезболлы», руководил расследованием по выявлению израильских агентов после взрывов средств связи в Ливане, сообщил источник в «Хезболле». Расследование быстро продвигалось, сказал источник, до того как израильский рейд убил его через день после убийства Насраллы. Еще один израильский рейд ранее на прошлой неделе был направлен против других высокопоставленных командиров «Хезболлы», некоторые из них участвовали в расследовании.

Каук вызывал на допрос чиновников «Хезболлы», участвовавших в логистике, и других, «кто участвовал, посредничал и получал предложения по пейджерам и рациям», сказал источник.

Эти события серьезно подорвали доверие между Тегераном и «Хезболлой», а также внутри самой организации. Помимо того, «Хезболла» испытывает трудности с выбором нового лидера, опасаясь, что преемник также может стать мишенью.

Эксперты отмечают, что убийство Насраллы значительно ослабило способность Ирана действовать против Израиля через своих прокси. «Хезболла» не может даже организовать достойные похороны своего лидера из-за опасений новых атак.

Как пишет издание, несколько командиров, убитых на прошлой неделе, были похоронены незаметно в понедельник, с планами провести надлежащую религиозную церемонию по окончании конфликта.

Ситуация осложняется продолжающимся израильским наступлением в Ливане, которое уже привело к гибели более 1000 человек, 2950 получили ранения. Около 1 млн жителей Ливана стали беженцами.

Опасения Ирана по поводу проникновения Израиля в его высшие ряды уходят корнями в прошлое. В 2021 году бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что глава иранского разведывательного подразделения, которое должно было бороться с агентами Моссада, сам был агентом израильской разведки.

По его словам, Израиль получил секретные документы о ядерной программе Ирана, что является отсылкой к рейду 2018 года, в ходе которого Израиль получил огромное количество совершенно секретных документов о программе.