Организация Объединенных Наций заявила в среду, что решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата является «еще одной атакой на персонал ООН» со стороны Тель-Авива.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик приветствовал поддержку Гутерриша членами Совета Безопасности ООН на сессии по Ближнему Востоку. «Мы увидели это объявление сегодня утром, которое мы рассматриваем как политическое заявление премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху]», — заявил он.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН «не признает концепцию персоны нон грата в отношении своих сотрудников» и рассматривает это объявление «скорее как политическое заявление, чем юридическое».

Он также отметил, что за свою 24-летнюю карьеру никогда не сталкивался с подобным заявлением. «Были времена, когда возникали крайне напряженные ситуации между генеральным секретарем и различными государствами-членами, но я не припомню такого рода языка», — возмутился Дюжаррик.

Ранее Израиль объявил о решении объявить Гутерриша «персоной нон грата», запретив ему въезд в страну после того, как он потребовал срочной деэскалации на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Гутерриш не смог «недвусмысленно осудить» Иран за его ракетную атаку во вторник на Израиль.

После ударов Гутерриш написал, что «осуждает расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией» и призвал к прекращению огня. Это вызвало резкую реакцию израильского правительства.