Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам выразил недоумение по поводу отказа западных партнеров сбивать российские ракеты вблизи границ Украины. Он провел параллель с ситуацией на Ближнем Востоке, где международная коалиция действует сообща против иранских ударов.

«Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: надо взаимодействовать, надо вместе сбивать «Шахеды», сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это абсолютно возможно», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил различие в реакции Запада на иранские и российские ракетные обстрелы. По его словам, на Ближнем Востоке во время иранских ударов «мы видим, как международная коалиция действует сообща».

Президент поблагодарил страны, предоставляющие Украине системы ПВО, особо отметив Румынию за предоставление Patriot. Он подчеркнул, что совместные действия могли бы положить конец российским обстрелам.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне недавней массированной ракетной атаки Ирана на Израиль 1 октября 2024 года, когда было выпущено от 200 до 500 ракет. Эта атака стала ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского генерала Аббаса Нилфорушана при авиаударе Израиля 27 сентября.

МИД Украины осудил иранскую атаку и призвал стороны не допустить эскалации конфликта до широкомасштабной войны.