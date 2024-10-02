Как выглядит первый турецкий летающий электромобиль?

В Адане сегодня дали старт крупнейшему в мире фестивалю авиации, техники и технологий Технофест. В Турции он проводится в 10 раз. Мероприятие за четыре дня посетят, как ожидается, 10 млн. человек. В рамках Технофеста проходят соревнования между студентами различных университетов Турции в области новых технологий. А известные технологические компании страны представили свои разработки. Журналист TRT на русском познакомился с одной из новинок — летающим электромобилем Cezeri от компании Baykar Makina. #trtнарусском #турция #текнофест #cezeri #летающийавтомобиль #технологии #авиация #электрокар #инновации #baykar #трт #новости #новостимира