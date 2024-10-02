Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман предупредил участников ОПЕК+ о возможном падении цен на нефть до $50 за баррель, если не будут соблюдаться квоты по добыче, передает слова министра The Wall Street Journal. Это заявление прозвучало на прошлой неделе во время конференц-звонка с другими участниками картеля.

По утверждению издания, Бин Салман назвал страны, не выполняющие договоренности ОПЕК+, «мошенниками». «Некоторым лучше заткнуться и уважать свои обязательства перед ОПЕК+», — добавил он.

Вместе с тем ОПЕК опровергла информацию о проведении каких-либо встреч или звонков с 5 сентября.

Эксперты отмечают, что в августе перепроизводство нефти в Ираке составило 0,4 млн баррелей в день, а добыча в Казахстане может вырасти с запуском работ на месторождении Тенгиз.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас считает, что вероятность снижения цен на нефть до $50 за баррель более вероятна, чем рост до $100. По его мнению, на рынке нефти в 2025 году будет наблюдаться избыток предложения.

На фоне ракетной атаки Ирана по Израилю 2 октября стоимость фьючерсов на нефть Brent выросла до 76,03 долларов за баррель, а WTI — до 72,36 доллара.

В 2022 году средняя цена на Brent составила рекордные за 8 лет $99 за баррель, но к сентябрю 2024 года снизилась до $73 за баррель.