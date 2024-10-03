ПОЛИТИКА
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Задержание фаната Celtic за палестинский флаг
Во время матча Лиги чемпионов между Celtic и Borussia Dortmund фанат клуба Celtic был задержан полицией за демонстрацию палестинского флага. Полиция расценила этот жест как провокацию в условиях текущей международной напряженности. Офицер полиции в разговоре с задержанным заявил, что «Палестина не имеет отношения к Германии», и предупредил, что флаг будет изъят. Несмотря на строгие законы Германии о политической символике на спортивных мероприятиях, фанаты Celtic продолжают выражать солидарность с Палестиной. #trtнарусском #celtic #палестинскийфлаг #дортмунд #задержание #лигачемпионов #uefa #свободаслова #поддержкапалестины #протесты #новости #трт #новостимира
Задержание фаната Celtic за палестинский флаг / Others
3 октября 2024 г.
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