Израильская ложь на словах против реальности в действиях

На прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН израильские официальные лица неоднократно заявляли, что у Израиля «нет намерений вступать в войну с Хезболлой и Ливаном». Перед Советом Безопасности, посол Израиля в ООН, Дэнни Данон сказал, что его страна не стремится к «полномасштабной войне». Однако в последние дни Израиль бомбардировал Йемен, Ливан, Сирию и Газу в Палестине, вынуждая сотни тысяч мирных жителей покидать свои дома, нарушая международное право и убивая сотни людей. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #война #международныеконфликты #реальность #лживыезаявления #ближнийвосток #нарушенияправчеловека #новости #трт #новостимира #ложь