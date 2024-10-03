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Атаки Израиля в секторе Газа: 80 жертв за сутки
В результате израильских атак на различные районы сектора Газа за последние сутки погибли 80 палестинцев, множество получили ранения, сообщают палестинские власти
Атаки Израиля в секторе Газа: 80 жертв за сутки
Израильские ВВС нанесли четыре авиаудара по северным районам Газы / Фото: Reuters
3 октября 2024 г.

За последние сутки израильская армия продолжила интенсивные атаки на различные районы блокированного сектора Газа, в результате которых погибли 80 палестинцев. Как сообщил пресс-секретарь палестинского Управления гражданской обороны в секторе Газа Махмуд Басал, израильские ВВС нанесли четыре авиаудара по северным районам провинции Газа, что привело к гибели 32 палестинцев.

В провинции Хан-Юнус на юге сектора в результате семи обстрелов погибли 30 человек. В центральных районах Газы погибли 17 палестинцев в ходе четырех атак. Множество людей получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое.

Обстрелы продолжаются. Количество жертв продолжает расти.

В начале этого года Израиль провел многонедельное наступление на Хан-Юнус, в результате которого большая часть второго по величине города Газы превратилась в руины.

В результате наступления Израиля на сектор Газа с октября 2023 года, по данным палестинского Минздрава, погибло более 41 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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