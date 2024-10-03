За последние сутки в результате авиаударов израильских ВВС по различным поселкам Ливана погибли 46 человек, 85 получили ранения.

С начала израильских атак 8 октября 2023 года общее число жертв в Ливане составило 1928 человек, раненых — более 9290. Около 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов, сообщили в Отделе управления рисками стихийных бедствий при правительстве Ливана.

Ранее ливанская «Хезболла» заявила о первом прямом столкновении с израильскими сухопутными силами, уточнив, что ее бойцы вступили в бой с израильским пехотным подразделением в городе Одайссе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал сложность ситуации. «Мы находимся в разгаре тяжелой войны», — заявил израильский премьер.

Израильские военные также сообщили о присоединении регулярных пехотных и бронетанковых подразделений к наземным операциям в Ливане.

Вторжение Израиля в Ливан знаменует собой четвертый случай, когда израильские солдаты открыто вошли на ливанскую территорию за почти 50 лет, и первый с момента 34-дневной войны Израиля в стране в 2006 году.

Международное сообщество предупредило, что израильские атаки в Ливане могут перерасти в затяжную и более широкую региональную войну с вовлечением Ирана и всех союзных Тегерану региональных ополчений. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 180 ракет.