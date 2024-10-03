Министерство внутренней безопасности США опубликовало ежегодный отчет об оценке угроз национальной безопасности, в котором выражена тревога по поводу возможных попыток России, Ирана и Китая вмешаться в президентские выборы 5 ноября 2024 года.

В отчете говорится о растущей угрозе использования искусственного интеллекта (ИИ) «для создания фейковых новостных сайтов, провоцирования социальных конфликтов и распространения ложной информации».

Российские агенты, как отмечается, активизировали усилия по распространению ложных сведений о миграции, чтобы вызвать социальное напряжение в США. Иран, по американским данным, «становится все более агрессивным», организуя онлайн-кампании и якобы выдавая своих агентов за активистов, чтобы провоцировать протесты, связанные с конфликтом в Газе.

США находятся на пороге финала президентской гонки между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. По прогнозам американских спецслужб, Россия, Иран и Китай попытаются воспользоваться ситуацией.

Отчет также подчеркивает угрозу со стороны «внутренних экстремистов», которые могут совершить насильственные действия с целью запугивания избирателей и срыва выборных процессов.