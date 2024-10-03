Поставки продовольствия в Газу резко сократились в последние недели из-за новых таможенных правил, введенных израильскими властями в прошлом месяце. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, участвующие в оказании гуманитарной помощи.

По их словам, Израиль решил увеличить время бюрократических процедур и ввел новое таможенное правило для конвоев ООН, доставляющих гуманитарную помощь из Иордании в Газу через Израиль. Согласно этому правилу, представители гуманитарных организаций обязаны предоставлять личную информацию, включая паспортные данные, и брать на себя ответственность за любую ложную информацию о грузе.

Благотворительные организации опасаются, что подписание подобных документов может подвергнуть их сотрудников юридическим рискам в случае, если помощь попадет в руки ХАМАС или если Израиль посчитает, что какой-то из грузов нарушает правила.

Из-за этой проблемы поставки через иорданский маршрут — ключевой канал доставки гуманитарной помощи — не осуществлялись с середины сентября, подчеркивает Reuters. Представители гуманитарных агентств оспаривают введенное правило и пытаются найти альтернативные решения.

Одновременно с этим Израиль ужесточил ограничения на коммерческие поставки продовольствия в Газу, опасаясь, что ХАМАС может извлекать выгоду из торговли. Это еще больше усложняет ситуацию с продовольственными поставками. По данным ООН и израильских властей, в сентябре поставки продуктов и гуманитарной помощи достигли минимального уровня за последние семь месяцев.

Эта ситуация вызывает новые опасения среди работников гуманитарной сферы по поводу растущей нехватки продовольствия. Нур аль-Амасси, врач на юге Газы, заявила Reuters: «Недостаток продовольствия сейчас самый тяжелый с начала войны, особенно в последние недели». По ее словам, в ее клинику ежедневно поступает все больше детей с признаками истощения.

Количество грузовиков с едой, въезжающих в Газу, сократилось до 130 в день — это значительно ниже 600, необходимых для удовлетворения основных потребностей населения.