Администрация президента США Джо Байдена предупредила Израиль о рисках нанесения удара по иранским ядерным объектам. Белый дом заявил, что такие действия могут привести к серьезной эскалации на Ближнем Востоке, отметил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что США настаивают на деэскалации и необходимости избегать расширения конфликта.

«Мы уже давно даем понять, что не хотим видеть полномасштабной региональной эскалации. Израиль имеет право ответить на то, что произошло вчера — беспрецедентную атаку со стороны Ирана, включающую запуск почти 200 баллистических ракет по Израилю. Это нападение государства на государство, подобного которому мы не видели раньше‎»‎, — заявил дипломат.

Потому, отметил Миллер, Израиль «‎‎должен ответить, и мы продолжим обсуждать с ним, каким может быть этот ответ».

«‎‎Но мы не хотим, чтобы какие-либо действия привели к полномасштабной региональной войне», — заключил представитель Госдепартамента.

1 октября революционная гвардия Ирана произвела массированный залп баллистических и гиперзвуковых ракет по Израилю, что привело к объявлению воздушной тревоги на всей территории страны. Иранские политики утверждают, что более 80% ракет достигли целей и якобы разрушили авиабазу Неватим, где было более 20 истребителей F-35, а также штаб-квартиру израильской спецслужбы «‎Моссад»‎ недалеко от Тель-Авива.

По информации израильских властей, Тегеран запустил около 180 ракет. Тель-Авив утверждает, что значительная часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны. Однако CNN отмечает, что часть ракет все же попала по израильским военным объектам.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил уверенность, что Израиль не осмелится нанести удар по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана. Обострение ситуации вызывает серьезные опасения, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну с далеко идущими последствиями для региона.