Глава «Хезболлы» Хасан Насралла в последние часы перед смертью согласился на прекращение огня и мирные переговоры с Израилем, сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

По его словам, Насралла вел переговоры из бункера в южном пригороде ливанской столицы ад-Дахие, когда 27 сентября в него попали израильские бомбы. В заявлении «Хезболлы», подтверждающем гибель Насраллы, не говорится, как именно он был убит, но агентство Reuters сообщило, что на его теле не было прямых ранений и что, по всей видимости, причиной смерти стали травмы от взрыва.

«Он (Насралла) согласился, он согласился (на прекращение огня)», — отметил Бу Хабиб, добавив, что Бейрут полностью согласился на прекращение огня после консультаций с «Хезболлой» и сообщил об этом США и Франции.

«Спикер ливанского парламента Набих Берри проконсультировался с «Хезболлой», и мы сообщили американцам и французам о соглашении. Они сказали нам, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху также согласился с заявлением, сделанным обоими президентами», — подчеркнул министр.

Однако Израиль отказался выполнять соглашение о перемирии и вместо этого 30 сентября начал вторжение в Южный Ливан.

США, Франция и другие западные страны представили план прекращения огня между Израилем и Ливаном на 21 день 25 сентября после встречи президента Джо Байдена и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Но на следующий день Нетаньяху отверг предложение о прекращении огня и приказал военным продолжать «сражаться в полную силу».

2 октября агентство Reuters сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил главу «Хезболлы» о готовящемся нападении. По данным издания, после того как 17 сентября на членов «Хезболлы» было совершено нападение с использованием пейджеров, Хаменеи направил посланника, чтобы убедить Насраллу уехать в Иран. Агентство отмечает: иранская разведка предполагала, что у Израиля были агенты в «Хезболле» и что Тель-Авив планировал убийство генсека.

По словам чиновника, посланником был высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей Аббас Нильфорушан, который также погиб вместе с Насраллой в бункере.