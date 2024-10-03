В результате авиаударов Израиля в районе Джеблы, сирийской провинции Лазкийе, произошли мощные взрывы, сработала система ПВО. Обстрелы произошли около 04:00 утра. Израиль атаковал с направления Средиземного моря. Об этом пишет «‎Анадолу» со ссылкой на близкие к сирийским властям аккаунты в соцсетях.

Пока ни израильские власти, ни сирийский режим не прокомментировали произошедшее. Город Джебла известен своим стратегическим значением. Здесь расположена российская авиабаза Хмеймим. В этом районе также присутствуют поддерживаемые Ираном группировки.

Израиль наносит удары по военным объектам сирийской армии и иранских группировок с начала конфликта в Сирии в 2011 году.

С 23 сентября Израиль наносит массированные авиаудары по целям в Ливане, которые он называет военными объектами «‎Хезболлы». В результате двух недель израильских атак по Ливану погибли более 1928 человек, 9290 получили ранения.

В результате израильских атак были убиты руководители «‎Хезболлы», в том числе ее лидер Хасан Насралла, руководивший движением 34 года.

Вторжение Израиля в Ливан знаменует собой четвертый случай, когда израильские солдаты открыто вошли на ливанскую территорию за почти 50 лет, и первый с момента 34-дневной войны Израиля в стране в 2006 году.

За последние несколько дней израильские войска заложили основу для того, что они назвали «ограниченной наземной операцией», усилив авиаудары, в результате которых погибли сотни людей. Около 1 млн жителей Ливана стали беженцами.

Международное сообщество предупредило, что израильские атаки в Ливане могут перерасти в затяжную и более широкую региональную войну с вовлечением Ирана и всех союзных Тегерану региональных ополчений. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 180 ракет.