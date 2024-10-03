Россия с 23 сентября фактически заблокировала импорт и транзит казахстанского зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов, сославшись на фитосанитарные нарушения. В заявлении Россельхознадзора говорится, что его системы начали автоматически блокировать выдачу фитосанитарных сертификатов на казахстанское зерно, томаты, перец и семена подсолнечника. Эти сертификаты необходимы для пересечения границы, и их отсутствие делает поставки невозможными.

Российская сторона объяснила свое решение участившимися случаями обнаружения вредителей и болезнетворных бактерий в продукции из Казахстана. Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ермек Кенжеханулы подтвердил получение обращения от Россельхознадзора, однако отметил, что казахстанская сторона не получила фактических доказательств нарушений.

«Мы запросили ответным письмом у Россельхознадзора, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Нам это необходимо для того, чтобы удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место. Мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах этих работ», — заявил Кенжеханулы.

Запрет со стороны России вызвал волну обсуждений, особенно на фоне того, что Казахстан ранее, с 21 августа, ввел полный запрет на импорт российской пшеницы. В этом году Казахстан ожидает рекордный урожай зерна — 27,7 млн тонн, из которых около 9 млн тонн предназначены для экспорта. Запрет на импорт российской пшеницы был введен для защиты внутреннего рынка на фоне значительных прошлогодних запасов.

Некоторые эксперты предполагают, что запрет России на импорт казахстанской сельхозпродукции может быть ответной мерой на введенный Казахстаном запрет.

Ранее казахстанские зернопроизводители обвиняли российских экспортеров в незаконных поставках зерна в Казахстан для последующего реэкспорта в Центральную Азию и Афганистан без уплаты казахстанских налогов. Нелегальные поставки российского зерна стали, по словам представителей зерноперерабатывающей отрасли, серьезной проблемой для экономики Казахстана.