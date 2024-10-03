США надеются на скорое начало дипломатических переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. По его словам, американская сторона рассчитывает на возобновление диалога между Москвой и Киевом, хотя конкретные сроки не озвучены.

«В конечном счете, мы понимаем, что некоторые аспекты этого конфликта необходимо будет решать за столом переговоров. Надеюсь, что в не столь отдаленном будущем мы сможем увидеть какое-либо дипломатическое взаимодействие», — уточнил Кэмпбелл.

Дипломат выразил обеспокоенность по поводу стремительного укрепления российского оборонно-промышленного комплекса. В Вашингтоне, по его словам, были удивлены темпами, с которыми Москва наращивает свои военные силы.

«Мы наблюдаем за восстановлением российских вооруженных сил с такой скоростью и решимостью, которые, честно говоря, застали нас врасплох и вызывают серьезное беспокойство», — отметил Кэмпбелл.

В июне президент РФ Владимир Путин обозначил свои условия для начала переговоров с Украиной, включая вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Россия за последние 2,5 года войны не смогла полностью занять ни один из этих регионов. По данным на начало октября, Россия контролирует около 80% Донецкой, более 90% Луганской и менее 30% Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Путин настаивает на международном признании изменившегося статуса этих регионов, а также Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году. Также среди российских требований для начала мирных переговоров — отказ Украины от вступления в НАТО и снятие международных санкций с экономики РФ.

В Киеве условия Путина назвали ультиматумом и отказались даже принимать к сведению. В США и Германии также назвали подход российского руководства «‎несерьезным»‎.

После начала украинской операции в Курской области 6 августа Путин заявил, что перспективы для переговоров с теми, кто «беспорядочно наносит удары по гражданской инфраструктуре или угрожает ядерным объектам», крайне малы.