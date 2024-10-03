США назвали решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата контрпродуктивным. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер подчеркнул, что такой шаг нельзя считать продуктивным ни в каком аспекте.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну из-за «‎‎недостаточного осуждения» недавней атаки Ирана на Израиль. Кац обвинил Гутерриша в «поддержке террористов, насильников и убийц» за то, что он не упомянул Тегеран по имени и не осудил его действия однозначно. Израильский министр отметил, что «люди, которые не могут четко осудить ужасную атаку Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживают права ступить на израильскую землю».

Неясно, обладает ли Кац необходимыми полномочиями для запрета Гутерришу въезда в страну. Согласно сообщениям израильских СМИ, такие полномочия могут принадлежать только министру внутренних дел, а не министру иностранных дел. Это заявление подчеркивает нарастающую напряженность между Израилем и ООН.

Антониу Гутерриш с самых первых дней израильского вторжения в Газу осудил политику Израиля и призвал к немедленному прекращению боевых действий и мирным переговорам. Аналогично генсек ООН призвал к мирным переговорам между Израилем и Ливаном, однако Тель-Авив отказался от прекращения огня и 30 сентября начал масштабное вторжение в Ливан.

Позиция США отражает более широкие опасения по поводу влияния дипломатической изоляции Израиля на усилия по разрешению текущего конфликта.

Иран атаковал Израиль 1 октября, выпустив более 180 баллистических и гиперзвуковых ракет. Иранские политики утверждают, что более 80% ракет достигли целей, включая авиабазу Неватим, где были расположены 20 израильских F-35. Однако в Тель-Авиве опровергли эти сообщения, отметив, что ПВО страны перехватили практически все ракеты.